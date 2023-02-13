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НовостиОбщество13 февраля 2023 14:18

В Смоленске две улицы Заднепровского района останутся без воды

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводной линии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске две улицы Заднепровского района останутся без воды.

В Смоленске две улицы Заднепровского района останутся без воды.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии 14 февраля будет отключено холодное водоснабжение на двух улицах Заднепровского района.

Как сообщили в мэрии, 09.30 утра до окончания работ воды не будет по следующим адресам: ул. Фрунзе д.№ 8, 12 ( средняя школа № 22), 14, 16, 18, 20, 3, 11, 27, 29, 31, ул. 12 лет Октября д.8 ( детская больница), ул. Розы Люксембург.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды до окончания промывки водопроводных сетей.

Ранее «КП» писала, что более 800 млн рублей выделят на реконструкцию объектов водоснабжения в Смоленской области. По всем объектам уже заключены муниципальные контракты.