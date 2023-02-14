В Смоленске судебные приставы помогли сироте получить положенное ему по закону жильё.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
После совершеннолетия жителю Смоленской области полагалась квартира. Однако районная администрация не предоставила молодому человеку собственное жильё.
Решение суда в установленный срок чиновники не исполнили. Тогда судебный пристав предупредил главу муниципалитета о наступлении уголовной ответственности. Также с должника взыскали исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.
По информации пресс-службы УФССП России по Смоленской области, после этого администрация выделили смолянину благоустроенную квартиру.
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