В Смоленске судебные приставы помогли сироте получить положенное ему по закону жильё. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После совершеннолетия жителю Смоленской области полагалась квартира. Однако районная администрация не предоставила молодому человеку собственное жильё.

Решение суда в установленный срок чиновники не исполнили. Тогда судебный пристав предупредил главу муниципалитета о наступлении уголовной ответственности. Также с должника взыскали исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УФССП России по Смоленской области, после этого администрация выделили смолянину благоустроенную квартиру.

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