В Смоленской области 100-летний ветеран войны Иван Ходунков ушёл из жизни. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Ветеран войны, житель Монастырщинского района Иван Лаврентьевич Ходунков умер на 101-м году жизни.

В 1940 году он был призван на службу в погранвойска. Сражался в составе 260-го гвардейского стрелкового полка 86-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в битве за Киев, в сражениях на Курской дуге, в танковой битве под Прохоровкой, освобождал Будапешт и Белград, Прагу и Вену.

После войны окончил Угличскую школу мастеров сыроделия. Затем был направлен в Монастырщинский район на Баченский сырзавод - одновременно руководил строительством сырзавода в деревне Любавичи.

В мае 2020 года ветеран войны стал прототипом героя арт-объекта в Архангельске. За несколько лет до этого в Волгограде, на Мамаевом кургане, ветеран сфотографировался с 2-летним мальчиком, который подбежал к герою и обнял его. Фото стало популярным в интернете и было перенесено в виде граффити на стену девятиэтажного дома в центре Архангельска.

– Многие годы у Ивана Лаврентьевича была традиция встречать самый главный праздник - День Победы - в разных городах-героях. Когда я поздравлял его со 100-летним юбилеем в ноябре прошлого года, договорились, что, если позволит состояние здоровья Ивана Лаврентьевича, сделаем все для того, чтобы он побывал на Параде Победы на Красной площади в этом году. Уже начали заниматься этим вопросом….Как же горько от того, что этим планам не суждено исполниться…– написал губернатор Алексей Островский на своей странице в социальной сети.

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