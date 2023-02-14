Суд Смоленска вынес приговор экс-главе Михновского поселения Андрею Берлинову. Фото: прокуратура Смоленской области.

Ленинский районный суд Смоленска вынес приговор бывшему главе Михновского сельского поселения Смоленского района Андрею Берлинову, признав его виновным в превышении должностных полномочий. По информации регионального УФСБ, чиновник организовал коррупционную схему по передаче государственной собственности в частную. Это позволило выкупить недвижимость на льготных основаниях (10% от кадастровой стоимости без проведения торгов).

Участок находился в аренде у сестры бывшей жены мужчины. По просьбе бывшего главы поселения женщина внесла в декларацию об объекте недвижимого имущества заведомо ложные сведения о расположении на земельном участке производственно-складского комплекса, чтобы в дальнейшем без проведения торгов и за 10% от кадастровой стоимости приобрести указанный участок. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ущерб бюджету муниципалитета Смоленской области превысил 6,7 млн рублей. Бывшего чиновника приговорили к 6,5 годам заключения в исправительной колонии общего режима, с лишением права три года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске оправдали обвиняемого в убийстве и угоне автомобиля мужчину. Трагедия случилась в Рославльском районе.