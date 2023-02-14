Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Смоленской области превысила порог на 16,6%.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 6 по 12 февраля уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Смоленской области был выше порогового уровня на 16,6%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В возрастных группах: дети 3-6 лет и дети 7-14 лет наблюдалось снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей, а в возрастных группах: дети 0-2 года и лица старше 15 лет наблюдался рост заболеваемости.
По данным лабораторного мониторинга за 6 неделю 2023 года обследовано человек.
Определен:
1 вирус гриппа А(H1N1)
5 вирусов гриппа В.
Также выявлены вирусы не гриппозной этиологии: парагриппа, аденовируса, РС-вируса, сезонного коронавируса, риновируса.
В общей сложности в эпидсезоне 2022-2023 гг. зарегистрирован 567 случаев гриппа.
На 6-й неделе учебно-воспитательный процесс частично приостанавливался в четырнадцати классах восьми школ региона. Полностью – в двух учреждениях Смоленской области.
Ранее «КП» писала, что новый стационарный рентгеновский аппарат появился в Кардымовской ЦРБ. Новое оборудование закуплено в рамках реализации региональной программы.