Смоленский педиатр Нелли Ершова помогала людям в Мариуполе. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Смоленский педиатр Нелли Ершова помогала людям в Мариуполе. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Врач высшей квалификационной категории №1 ОГБУЗ «Детская клиническая больница» поехала туда во время отпуска.

– Она почти месяц вела ежедневный амбулаторно-поликлинический прием детей в Федеральном Центре медицины катастроф МЗ России, – добавили в департаменте.

Ранее «КП» писала, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Смоленской области превысила порог на 16,6%. В группе риска лица старше 15 лет.