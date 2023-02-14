6,8 млрд рублей направят на ремонт дорог Смоленской области в 2023 году. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Одним из вопросов, с которым смоляне обратились к губернатору Алексею Островскому в ходе Прямой линии на телеканале «Россия 24» стало неудовлетворительное состояние дорог региона. Глава региона отметил, что в 2023 году на их ремонт направят 6,8 млрд рублей.

В частности, с жалобой обратились жители улицы Пригородная и Досуговского шоссе. По словам губернатора, улица Пригородная включена в перечень улиц и дорог, которые будут отремонтированы в этом году. Стоимость работ составит порядка 80 млн рублей.

Что касается Досуговского шоссе, уже разработана проектно-сметная документация для ремонта дорожного полотна. Когда она будет готова, последует обращение к федеральным властям, чтобы они оказали финансовую поддержку.

Стало известно, что на выделенные 6,8 миллиардов рублей отремонтируют 41 дорогу регионального значения, 21 мостовое сооружение. В Смоленске в порядок приведут 12 улиц.

Ранее «КП» писала, что студенты СмолГу разработают концепции новых арт-объектов к 1160-летию Смоленска. Архитектурные формы появятся на площади Ленина.