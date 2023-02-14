Смоленские энергетики в 2022 году установили 926 птицезащитных устройств

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Уже много лет филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» проводит мероприятия по обеспечению орнитологической безопасности объектов электросетевого комплекса. Основная цель – охрана птиц при эксплуатации линий электропередачи и сохранение биологического разнообразия на территории региона.

Для профилактики технологических нарушений, вызванных воздействием животных, энергетики устанавливают на высоковольтных линиях электропередачи (в основном с неизолированным проводом) птицезащитные устройства (ПЗУ). В течение прошлого года было установлено 926 таких устройств.

ПЗУ размещаются на энергообъектах, находящихся в местах гнездовий крупных птиц. При перелетах птицы периодически садятся на изоляторы воздушных линий и задевают заземленные металлические части опор, что приводит к поражению пернатых электрическим током, а также может вызвать повреждение ЛЭП и нарушение электроснабжения потребителей. Защитные устройства обеспечивают безопасность птиц с размахом крыльев до 1,3 метра и практически исключает возможность поражения электрическим током.

Энергетиками на 2023 год запланирована установка на опорах воздушных линий электропередачи 6-110 кВ 913 подобных устройств. Это обеспечит не только безопасность птиц, но и повысит общую надежность работы линий электропередачи, снизит количество аварийных отключений ЛЭП, продлит срок эксплуатации изоляторов.

«Мы ежегодно уделяем внимание обеспечению экологической безопасности производственной деятельности. Принимая меры, направленные на сохранение живой природы, мы проводим профилактику технологических нарушений, вызванных воздействием животных», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.