15 февраля в Смоленской области осадков не ожидается. Фото: Алёна Лавушкина.

В среду, 15 февраля, в Смоленской области будет облачно, без осадков. На отдельных участках сохранится гололедица. Ветер подует северо-западный, северный, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -5°C…0°C.

В Смоленске: -3°C…-1°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, ночью будет слабо расти, днем начнет падать.

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