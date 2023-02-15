«Горводоканал» проводит масштабные ремонтные работы в центре Смоленска. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

На улице Докучаева в Смоленске продолжаются ремонтные работы после серьезной коммунальной аварии, которая оставила без тепла и горячей воды 620 жителей города.

Как рассказали в «Горводоканале», специалисты проводят работы по замене участка поврежденного канализационного коллектора диаметром 300 мм в районе дома №7. Ремонт начали 14 февраля после обнаружения аварийного участка.

Причиной повреждения коллектора стал подмыв почвы после ЧП на теплоцентрали.

– Несмотря на сложности при проведении земляных работ, связанные с глубиной (около 6 метров) залегания трубы и проходящими над ней другими коммуникациями, в течение сегодняшнего дня планируется не только заменить поврежденный фрагмент коллектора, но и смонтировать основание канализационного колодца, – добавили в «Горводоканале».

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области затопило санаторий имени Пржевальского. Возможная причина случившегося — разморозка системы отопления.