Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

С этого года в Смоленском районе заработал передвижной многофункциональный культурный центр — автоклуб. Или, как его ещё называют, Дом культуры на колёсах.

Он был приобретён в рамках нацпроекта «Культура». А это значит, что жители небольших деревень, которые находятся далеко от более крупных населённых пунктов, не останутся без внимания культмассового сектора: они смогут посещать концерты и театральные постановки, слушать песни и смотреть кинофильмы. Причём для этого не нужно никуда ехать — артисты сами пожалуют к ним и привезут всё необходимое для организации выступления.

С возможностями необычного автомобиля ознакомился губернатор Алексей Островский.

«Уверен, что Дом культуры на колёсах будет востребован, поскольку на территории района находится 420 сел и деревень. При этом ДК и клубы работают только в 33 населённых пунктах, в остальных — учреждения культуры отсутствуют. Между тем автоклуб, созданный на базе Газель NEXT, позволяет проводить культмассовые мероприятия в любых, даже самых отдалённых, сёлах и деревнях. Он легко трансформируется и в концертную площадку, и в кинозал: в комплекте — полный набор светового, звукового и видеооборудования», — рассказал Алексей Островский, добавив, что на данный момент в Смоленской области новые автоклубы работают также в Гагаринском и Вяземском районах.

Причём уже в этом году перечень маршрутов передвижных ДК расширится. В планах — приобрести ещё три таких многофункциональных культурных центра. Известно, что они будут переданы Сафоновскому, Кардымовскому и Починковскому районам.

Ирина Иванова