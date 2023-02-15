В Смоленской области отремонтируют действующие и построят новые колодцы

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.

Глава региона напомнил, что в прошлом году депутаты фракции «Единая Россия» в областной Думе в ходе одного из заседаний регионального парламента внесли инициативу по строительству новых либо капремонту уже имеющихся колодцев на территории сельских поселений области.

«Безоговорочно её поддержал, поскольку считаю эту инициативу крайне важной и полезной. При формировании регбюджета на нынешний год мы предусмотрели средства на эти цели», — уточнил Алексей Островский.

На прошлой неделе губернатор совместно с председателем областной Думы, секретарём регионального отделения «Единой России» Игорем Ляховым, а также профильными чиновниками обсудили «дорожную карту» организации данной работы.

«К настоящему времени депутаты и департамент по строительству и ЖКХ сформировали общий перечень сельских поселений, где есть острая потребность в строительстве либо ремонте колодцев. Необходимые объёмы финансирования до муниципалитетов, направивших свои заявки на проведение этих мероприятий, уже доведены. Сейчас идёт процесс заключения с ними соответствующих соглашений», — рассказал о ходе работы глава региона.

Согласно его поручению ремонт должен стартовать максимально оперативно — сразу при наступлении благоприятных погодных условий.

В связи с этим Алексей Островский поставил строительному блоку администрации региона задачу оформить всю требуемую документацию до начала строительного сезона.

«Ещё одна моя установка — работы должны быть завершены не позднее 1 сентября», — подчеркнул губернатор.

«Поручил профильным подчинённым во взаимодействии с главами районов и депутатами областной Думы, в чьи избирательные округа входят сельские поселения из сформированного перечня, взять организацию данной работы на самый жёсткий контроль, чтобы завершить её в обозначенные мною сроки», — отметил по итогам обсуждения глава региона.

Ирина Иванова