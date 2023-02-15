В Смоленской области приняли экстренные меры в связи с регистрацией заболевшего корью. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смоленске прошло экстренное совещание в связи с регистрацией первого в регионе случая заражения корью.

– Проблема при кори — высокая заразность. Больной корью заразен для окружающих за 4 дня до появления признаков заболевания и этот период продолжается до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным. Заражаются и впоследствии заболевают 9 из 10 окружающих больного восприимчивых людей любого возраста. Специфического лечения кори нет, — объяснила необходимость экстренного совещания Виктория Макарова.

В связи с регистрацией заболевшего корью в Смоленской области планируется проведение иммунизации. Она стартует 6 марта и завершится 31 декабря 2023 года.

Ранее «КП» писала, что смоленский педиатр Нелли Ершова помогала людям в Мариуполе. Женщина почти месяц вела ежедневный амбулаторно-поликлинический прием детей.