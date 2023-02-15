Несколько сотен смолян приняли участие в торжественном митинге памяти воинов-интернационалистов. Фото: страница главы города Андрея Борисова в социальной сети.

15 февраля отмечается особая дата – День памяти о событиях вооруженного конфликта 1978-1989 годов в Афганистане с участием советских воинов. По этому случаю в сквере Памяти воинов-интернационалистов состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие несколько сотен горожан.

Фото: страница главы города Андрея Борисова в социальной сети.

– Более пяти тысяч смолян прошли военную службу, находясь на территории Афганистана. Двое наших земляков полковник Григорий Бояринов и сержант Игорь Чмуров удостоены почетного звания Герой Советского Союза. Афганская война унесла жизни 90 смолян. Мы склоняем головы в память о ребятах, которые до последнего вздоха и удара сердца остались верными воинской присяге и боевым товарищам, – написал глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

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