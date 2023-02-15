Рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт. Фото: Иван Макеев

В 2022 году основную динамику рынка потребительского кредитования обеспечил сегмент кредитных карт. В 2023 году темп использования кредиток сохранится, и одним из трендов станет услуга рассрочки, потенциал которой только начал раскрываться. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Рост ежегодного объема рассрочки в мире превышает 40%. В России этот сегмент развит мало, но за счет эффекта низкой базы его динамика в 2023 году будет на порядок выше.

По слова Анатолия Печатникова, в январе банк уже запустил рассрочку для покупок. В этом году банк продолжит расширять линейку кредитных продуктов для массового сегмента – помимо рассрочки, он намерен предлагать кредиты с небольшими чеками. А в конце года планирует запустить BNPL-сервисы (покупай сейчас, плати потом), которые позволят клиенту осуществить покупку на короткий срок без процентов и переплат непосредственно в маркетплейсах, магазинах электроники, товаров для дома, а также одежды и обуви.