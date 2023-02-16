В Смоленской области более 2500 медработников уже получили соцвыплаты. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Начиная со 2-го февраля, медицинские работники 44-х медицинских организаций региона, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в территориальных программах обязательного медстрахования, начали получать свои первые специальные соцвыплаты. По состоянию на 14 февраля соцвыплаты получили более 2 500 медицинских сотрудников.

Как рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в социальной сети, выплаты будут осуществляться ежемесячно региональным Фондом пенсионного и социального страхования.

Максимальный размер выплат составит:

для врачей – 18, 5 тысяч рублей;

для среднего медицинского персонала – 8 тысяч рублей;

для младшего медицинского персонала – 4,5 тысячи рублей.

Ранее «КП» писала, что за 2022 год в Смоленске демонтировали более 50 незаконно уставленных ларьков. Из них половина устранена собственниками, а половина – принудительно.