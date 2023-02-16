В Смоленске задержали экс-начальника госстройтехнадзора за взятку свыше 2 млн рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Следственный комитет по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего бывшего начальника Департамента государственного строительного и технического надзора по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По информации ведомства, сумма составила более 2 миллионов рублей.

По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемый получил в качестве взятки иномарку стоимостью более 2 млн рублей от генерального директора компании, занимающейся строительством жилого дома в Промышленном районе. Взамен экс-начальник госстройтехнадзора обещал помочь в получении разрешения на строительство 10-ти этажного дома и не обращать внимание на нарушения в ходе проверок объекта строительства.

14 февраля 2023 года бывший чиновник задержан. С его участием проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее «КП» писала, что суд Смоленска вынес приговор экс-главе Михновского поселения Андрею Берлинову. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.