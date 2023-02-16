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НовостиПолитика16 февраля 2023 8:55

Смоленские ветераны собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Груз весом несколько сотен килограммов отправили личному составу 144-й Ельнинской гвардейской мотострелковой дивизии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленские ветераны собрали гуманитарную помощь для участников СВО. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленские ветераны собрали гуманитарную помощь для участников СВО. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленские ветераны собрали несколько сотен килограммов гуманитарной помощи участникам спецоперации. Груз уже отправили личному составу 144-й Ельнинской гвардейской мотострелковой дивизии, которая выполняет боевые задачи на передовой.

В мэрии отмечают, что на объявленный в конце декабря Смоленским городским Советом ветеранов сбор пожертвований для мобилизованных и военнослужащих откликнулись десятки смолян. Активно включились в сбор и другие организации, школы и вузы.

На собранные средства военнослужащим закупили строительные материалы, топоры, гвозди, генераторы, и спальные мешки, предметы личной гигиены, продукты питания. Часть средств потратили на приобретение подарочных наборов ко Дню защитника Отечества для каждого бойца. Но особо ценный груз – это письма военнослужащим от смолян.

Ранее «КП» писала, что несколько сотен смолян приняли участие в торжественном митинге памяти воинов-интернационалистов. Об этом рассказал глава города Андрей Борисов.