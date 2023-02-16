Очередная коммунальная авария произошла на улице Нормандия-Неман в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

16 февраля в Смоленске произошла очередная коммунальная авария. В этот раз порыв трубы случился в районе улиц Нормандия-Неман и Николаева.

– Текут ручьи...Уже час как в районе домов Нормандия-Неман 1, Николаева 42. А рванула труба холодного водоснабжения, – пишет автор поста.

Как сообщили «КП-Смоленск» в администрации города, на месте работает аварийно-восстановительная бригада «Горводоканала», причина порыва устанавливается.

Ранее «КП» писала, что «Горводоканал» проводил масштабные ремонтные работы в центре Смоленска. Рабочие меняли канализационный коллектор после коммунальной аварии.