Железнодорожники провели урок безопасности для школьников в моторвагонном депо Смоленск - 1.

15 февраля сотрудники Московской железной дороги и транспортной полиции провели урок безопасности на железнодорожной инфраструктуре для учеников Катынской средней школы. Железнодорожники активно применяют новые формы работы со школьниками, направленные на профилактику травмирования детей на железнодорожном транспорте.

Так, для семиклассников была организована обзорная экскурсия в моторвагонное депо Смоленск – 1, в ходе которой ребята узнали историю создания предприятия, развития подвижного состава, познакомились с устройством поездов. На специальных тренажерах школьники попробовали себя в роли машиниста, прокатившись по виртуальной железной дороге на дизель- и электропоездах. Железнодорожники рассказали ребятам правила безопасного поведения на объектах магистрали.

По завершении мероприятия школьникам вручили тематические сувениры и красочные информационные буклеты.