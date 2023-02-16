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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 14:46

В Смоленске группа подростков сломала шлагбаум на улице Багратиона

Инцидент произошёл ночью
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске группа подростков сломала шлагбаум на улице Багратиона. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсети.

В Смоленске группа подростков сломала шлагбаум на улице Багратиона. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсети.

На улице Багратиона в Смоленске группа подростков сломала шлагбаум. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

– Беспредел в Ленинском районе. Сегодня ночью вандалы сломали шлагбаум по адресу Багратиона 57Б, – рассказали очевидцы в соцсетях.

Сейчас смолян просят опознать злоумышленников.

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