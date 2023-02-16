В Смоленске группа подростков сломала шлагбаум на улице Багратиона. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсети.

На улице Багратиона в Смоленске группа подростков сломала шлагбаум. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

– Беспредел в Ленинском районе. Сегодня ночью вандалы сломали шлагбаум по адресу Багратиона 57Б, – рассказали очевидцы в соцсетях.

Сейчас смолян просят опознать злоумышленников.

Читай также:

Очередная коммунальная авария произошла на улице Нормандия-Неман в Смоленске. Жители нескольких домов Ленинского района остались без воды.