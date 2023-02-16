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НовостиОбщество16 февраля 2023 14:51

В Смоленске выполняют аварийный ремонт улиц

Работы проходят во всех районах города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске выполняют аварийный ремонт улиц. Фото: «Смоленскавтодор».

В Смоленске выполняют аварийный ремонт улиц. Фото: «Смоленскавтодор».

16 февраля выполняется аварийный ремонт по заделке выбоин на улицах: Дзержинского, Московском шоссе и Соболева.

Как отмечают в «Смоленскавтодоре», работы проводятся в зимний период, когда температура воздуха не позволяет выполнять другие виды работ по их ликвидации. Это временная мера – с помощью аварийного ремонта устраняют те дефекты дорожного полотна, которые угрожают безопасности дорожного движения.

Ремонт покрытия при отрицательных температурах возможен только с применением литых асфальтобетонных смесей, которые легко заполняют выбоины и не требуют уплотнения.

Водителей просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам на дорогах, не препятствовать работе техники и быть предельно внимательными.

Ранее «КП» писала, что очередная коммунальная авария произошла на улице Нормандия-Неман в Смоленске. Жители нескольких домов Ленинского района остались без воды.