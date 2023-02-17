Снег и порывистый ветер ожидаются в Смоленской области 17 февраля. Фото: Алёна Лавушкина.

В пятницу, 17 февраля, в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, утром местами возможен слабый туман. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем его порывы будут достигать скорости в 14 м/с.

Температура воздуха по области: -7°C…-2°C.

В Смоленске: -4°C…-2°C.

Атмосферное давление 746 мм рт. столба, будет падать.

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