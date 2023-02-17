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НовостиЗдоровье17 февраля 2023 9:06

В Смоленской области выявили два новых случая заражения корью

С 6 марта в регионе стартует иммунизация населения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области выявили два новых случая заражения корью.

В Смоленской области выявили два новых случая заражения корью.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В четверг, 16 февраля, общее число выявленных случаев заражения корью на территории Смоленской области достигло трех. Ранее было известно лишь об одном носителе инфекции.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, с "нулевым пациентом" контактировал только один из новых заболевших. В настоящий момент под регулярным наблюдением медиков находятся свыше 800 смолян.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области приняли экстренные меры в связи с регистрацией заболевшего корью. Совещание в связи с выявлением в регионе опасного заболевания провела вице-губернатор Виктория Макарова.