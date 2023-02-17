Андрей Борисов рассказал о программе празднования Масленицы в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

На своей странице в соцсети глава Смоленска Андрей Борисов поделился программой празднования Масленицы, которая будет проходить с 20 по 26 февраля.

В этом году мероприятия организуют на разных площадках областного центра. Смолян ждут театрализованные представления, выступления творческих коллективов, народные игры, конкурсы и мастер-классы, сжигания чучел зимы и, конечно, праздничные угощения – блины.

Программа:

20 февраля (понедельник)

12.30

ДК «Сортировка» (открытая площадка возле ДК)

24 февраля (пятница)

12.00 – 13.30

КЦ «Заднепровье» (открытая площадка)

25 февраля (суббота)

с 12.00 до 13.30

Дом культуры микрорайона Гнездово (открытая площадка по ул. Станционная, д.1)

12.00

КЦ «Заднепровье» (ул.Кутузова, 11Б)

12.00

Дом культуры поселка Миловидово (Ул. Кловская, возле дома 25А)

26 февраля (воскресенье)

11.00

КЦ «Заднепровье» (ул. Нарвская, д. 21)

12.00

ДК «Сортировка» (открытая площадка возле ДК)

12.00

Дом культуры поселка Миловидово (открытая площадка возле ДК)

с 12.00 до 13.30

Дом культуры микрорайона Гнездово (открытая площадка между домами 15 и 17 по улице Минская)

15.00

Дом культуры «Шарм» (площадка возле ДК «Шарм»)

Ранее «КП» писала, что несколько сотен смолян приняли участие в торжественном митинге памяти воинов-интернационалистов. Об этом рассказал глава города Андрей Борисов.