В Кардымовском районе 50 домов остались без воды из-за коммунальной аварии. Фото: страница главы Кардымовского района Олега Смолякова в соцсети.

17 февраля в Кардымовском районе произошла коммунальная авария. В деревне Коровники без воды остались более 50 домовладений.

Как сообщил глава Кардымовского района Олег Смоляков, причиной стал вышедший из строя насос. Коммунальные службы уже выехали на место, ведутся ремонтные работы.

Ранее коммунальная авария произошла на улице Нормандия-Неман в Смоленске. Жители нескольких домов Ленинского района остались без воды.