Жителей Смоленской области призывают пройти диспансеризацию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Островский провел очередной видеоселектор с главами муниципальных образований. В числе прочих вопросов обсуждалась диспансеризация населения в 2023 году.

В целом, за прошлый год комплексные обследования прошли свыше 147 тысяч смолян. Большинство из них – дети, для которых диспансеризацию проводят в плановом порядке в школах и детских садах.

– Наша задача – понудить взрослых более серьезно и внимательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать диспансеризацией, которая позволяет выявить осложнения на ранней стадии. В первую очередь, это касается проблем с сердцем, онкологии и сахарного диабета. А, значит, у пациента увеличиваются шансы на полное выздоровление, – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Для смолян в возрасте от 18-ти до 39-ти лет диспансеризация проводится раз в 3 года и ежегодно - для тех, кому исполнилось 40 лет и старше. Сегодня обследование можно пройти в 32-х медицинских организациях региона, в том числе, в 4-х негосударственных (Медекс, Альфамед, РЖД-Медицина, МСЧ 135). В дополнение к этому задействована 31 мобильная медицинская бригада, 17 мобильных медицинских комплексов, 5 маммографов и 6 флюорографов.

Медучреждения работают в вечернее время и по субботам. Также организованы выезды мобильных комплексов в отдаленные населенные пункты, на предприятия и в организации. Более подробную информацию можно получить на официальных сайтах и информационных стендах медорганизаций, а также официальном сайте профильного департамента.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области приняли экстренные меры в связи с регистрацией заболевшего корью. Совещание в связи с выявлением в регионе опасного заболевания провела вице-губернатор Виктория Макарова.