Ветераны ВОВ станут участниками «Разговоров о важном» в учебных заведених Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Ближайшие занятия «Разговоров о важном» будут приурочены к Дню защитника Отечества. На видеоконференции с главами муниципалитетов губернатор Алексей Островский поручил приглашать на них ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, воинов-интернационалистов, бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

– Уверен, их рассказы из первых уст, то, что ребята услышат, не пройдет для них бесследно и заставит задуматься о многих серьезных вещах, понять значение слов «мужество», «самопожертвование», «верность долгу», испытать чувство гордости за свою страну и за своих героических предков, – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Ранее Андрей Борисов рассказал о программе празднования Масленицы в Смоленске. Мероприятия организуют на разных площадках областного центра.