Энергетики обеспечили ввод в эксплуатацию ПС 110/10 кВ «Технопарк»

Фото: ПАО «Россети».

В феврале 2023 года филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» завершил ввод в эксплуатацию новой ПС 110/10 кВ Технопарк. Мощность подстанции составляет 80 МВА. Подстанция будет обеспечивать электроснабжение резидентов индустриального парка «Сафоново», в том числе объектов «Русский лен» – масштабного инвестиционного проекта, направленного на возрождение российского льноводства.

Специалистами филиала были проведены пуско-наладочные работы и согласно комплексной программы произведено опробование рабочим напряжением оборудования подстанции, произведена проверка под нагрузкой вторичных цепей вновь вводимых устройств релейной защиты и автоматики двух трансформаторов, оборудования открытых и закрытых распределительных устройств.

Индустриальный парк «Сафоново» – это обособленная промышленная территория, обладающая полноценной инфраструктурой для осуществления производства, полностью обеспеченная энергоносителями, мощностями и сетями, предназначенная для размещения современных производственных предприятий.

«Подстанция, питающая индустриальный парк, передана в аренду филиала. Благодаря вводу в работу данной подстанции, резиденты теперь полностью обеспечены надежным и бесперебойным электроснабжением», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.