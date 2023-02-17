Праздничный салют запустят в Смоленске 23 февраля

Праздничный салют состоится в Смоленске 23 февраля. Фото: пресс-служба администрации города.

В День защитника Отечества в Смоленске состоится праздничный салют. Как рассказали в пресс-службе мэрии, 30 залпов дадут 10 артиллерийских орудий со стадиона «Спартак». В это же время специальные установки запустят фейерверк с аэродрома «Южный».

Начало салюта – в 21:00.

Ранее Андрей Борисов рассказал о программе празднования Масленицы в Смоленске. Мероприятия организуют на разных площадках областного центра.