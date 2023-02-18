Уникальная передвижная лаборатория экспресс-диагностики появилась в Смоленске. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии Смоленской области.

В Смоленске начала работу передвижная лаборатория, выявляющая особо опасные инфекции. Комплекс сконструирован на базе ГАЗели. Вместо кузова – вагон с оборудованием, который позволит проводить все исследования прямо на месте.

Лаборатория поступила в распоряжение Центра гигиены и эпидемиологгии Смоленской области в рамках федерального проекта.

– Мобильный комплекс предназначен для осуществления санитарно-карантинного контроля, обеспечения управления деятельностью, проведения операций по получению, обработке и передаче информации, а также автономного проведения лабораторных исследований методами экспресс и ускоренной диагностики, – рассказал заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Смоленской области Сергей Рогутский.

Комплекс может использоваться в пунктах пропуска через границу РФ и Республики Беларусь, отправлен в любой район Смоленской области и использован в качестве усиления лабораторной базы или для организации тестирования населения и мониторинга окружающей среды.

Ранее «КП» писала, что жителей Смоленской области призывают пройти диспансеризацию. Сегодня обследования проходят в 32-х медицинских организациях региона.