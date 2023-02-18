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НовостиОбщество18 февраля 2023 8:53

Алексей Островский поздравил смоленских поисковиков с праздником

Глава региона отметил важность и значимость поисковой деятельности
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Алексей Островский поздравил смоленских поисковиков с праздником. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Алексей Островский поздравил смоленских поисковиков с праздником. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Губернатор Алексей Островский поздравил участников поискового движения Смоленской области с профессиональным праздником, отметив важность и актуальность поисковой деятельности в настоящее время:

– В нынешней геополитической обстановке, когда нацизм вновь поднимает голову, ваша деятельность, та благородная миссия по возвращению из небытия имен павших Героев, защита исторической правды и сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание подрастающего поколения, те знания и опыт, которые вы передаете молодым поисковикам, актуальны как никогда. Они поистине бесценны. Низкий вам поклон за этот важный и ответственный труд! С праздником! – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

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