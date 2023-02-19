К 100-летию смоленского архитектора Виталия Бухтеева выпустили памятный почтовый конверт. Фото: пресс-служба администрации города.

«Почта России» выпустила 250 тысяч экземпляров конвертов к 100-летию архитектора и художника Виталия Бухтеева. Они уже поступили в почтовые отделения Смоленска.

На конвертах изображен Виталий Бухтеев, а рядом – известный всем смолянам «дом с башней», он же «дом Бухтеева», расположенный по адресу улица Октябрьской Революции, дом №4. Так, именно по проекту архитектора построили один из самых красивых домов Смоленска в начале 50-х годов ХХ века.

Вместе с конвертом был выпущен и специальный штемпель с надписью: «100 лет со дня рождения В.И. Бухтеева». Клиенты центрального почтового отделения Смоленска могут поставить его оттиск на корреспонденцию 18 февраля. После штемпель передадут в музей Музей связи имени Попова.

Также, как рассказали в пресс-службе администрации города, в преддверии 100-летия со дня рождения Виталия Бухтеева в Смоленской художественной галерее состоялась торжественная церемония специального гашения конверта. Участниками стали дочь и племянник художника.

Читай также:

Праздничный салют запустят в Смоленске 23 февраля. Специальные установки будут расположены на стадионе «Спартак» и аэродроме «Южный».