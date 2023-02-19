В Краснинском районе на трассе М-1 автомобиль Nissan столкнулся с фурой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Днём 18 февраля на 449-м километре трассы М-1 в Краснинском районе произошло ДТП с участием мини-кроссовера Nissan Juke и фуры марки Scania.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, на место происшествия выезжали две автоцистерны и 7 человек личного состава.

В результате ДТП имеются пострадавшие. В настоящее время устанавливаются причины и детали произошедшего.

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