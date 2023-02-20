Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 20 февраля. Фото: Алёна Лавушкина.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 20 февраля, в Смоленской области будет облачно. Днем ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует западный 6-11 м/с, а ночью местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: от 0°C до -5°C.

В Смоленске: от -1°C до -3°C.

Атмосферное давление 724 мм рт. столба, ночью и утром будет слабо расти, к вечеру начнет падать.

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