Смоленская область включилась в Неделю ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно последним Всероссийским данным, 10 млн жителей страны репродуктивного возраста бесплодны, среди них 6 млн женщин и 4 млн мужчин. Из 100 бездетных пар 40-46% не имеют детей по причине абортов, мужского бесплодия, связанного с инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе ВИЧ, влиянием на репродуктивное здоровье факторов окружающей среды, условий работы и вредных привычек. Также негативно на рождаемости отражаются последствия пандемии короновирусной инфекции и ныне актуальный демографический спад рождаемости конца 90-х - начала 2000-х годов.

На практике ситуация выглядит следующим образом: в 2022 году в Смоленской области появились на свет 5526 детей, что значительно меньше, чем в 2021 году (6143) и в 2020 году (6537). При этом вырос и возраст становления родителями - в большей степени женщины становились мамами в возрасте от 25 до 34 лет.

Врачи акушеры-гинекологи обращают внимание, что достижения современной науки и медицины, глубокое изучение проблем населения позволяют успешно бороться с недугами. Не редко молодые пары становятся родителями, прибегая к вспомогательным репродуктивным технологиям. Так, в Смоленской области число проведенных циклов экстракорпорального оплодотворения, который проводят в Перинатальном центре города Смоленска, за 2022 год составило 136, из них на учет по беременности было взято 80 женщин и родилось 74 малыша.

Врач акушер-гинеколог Центра охраны репродуктивного здоровья подростков, специалиста в области демографии Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Сухорукова обращает внимание: спланированная и заблаговременная подготовка к беременности и родам значительно снижает возможные негативные осложнения течения беременности, родов, послеродового периода, а также позитивным образом влияет на здоровье будущего малыша.

– Подготовка к беременности или прегравидарная подготовка необходима абсолютно всем парам, планирующем в ближайшем будущем малыша. Она важна в равных долях и для женщины, и для мужчины, поскольку они оба несут ответственность за здоровье будущего ребенка и обеспечивают его своим генетическим материалом. К врачу-акушеру-гинекологу необходимо обратиться минимум за 3 месяца до предполагаемого зачатия для обследования, а также получения информации касательного дополнительной поддержки организма витаминами и микроэлементами, а также модификации образа жизни, – отмечает Анастасия Сухорукова.

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