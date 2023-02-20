45-летнего мужчину госпитализировали после массового ДТП в Вяземском районе. Фото: Сергей ГАПОН

Вчером в субботу, 18 февраля, на 242 километре трассы М-1 произошло массовое ДТП, в котором пострадал 45-летний мужчина.

В Вяземском районе толкнулись сразу три автомобиля – Toyota Venza, Honda Accord и фура DAF.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, 45-летний водитель фуры, не справился с управление и совершил наезд на металлическое ограждение. В результате аварии мужчину госпитализировали.

Ранее «КП» писала, что в Краснинском районе на трассе М-1 автомобиль Nissan столкнулся с фурой. В аварии есть пострадавшие.