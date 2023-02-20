Нейросеть нарисовала портрет Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Нейросеть, рисующая портреты городов, создала образ Смоленска в человеческом обличье. Областной центр изображён в виде старика с резным посохом в руке. Его навершие украшают горящие свечи. На заднем плане угадываются очертания замка и стены.

Автор идеи – пользователь соцсетей с ником «Кир Sol». Он настраивал искусственный интеллект и вводил начальные параметры для прорисовки. Нейросеть создала не только Смоленск, но и другие крупные города России.

Ранее «КП» писала, что к 100-летию смоленского архитектора Виталия Бухтеева выпустили памятный почтовый конверт. 250 тысяч экземпляров уже поступили в почтовые отделения города.