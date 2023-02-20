Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни. Фото: ОАО «РЖД».

В предпраздничные и праздничные дни, с 22 по 26 февраля и 8 марта 2023 года, изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области.

По информации пресс-службы ОАО «РЖД», изменения коснутся следующих поездов:

− № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая проследуют по маршруту 23, 24 февраля и 8 марта;

− № 6906/6905 Смоленск – Рославль и № 6903 Рославль – Брянск выполнят рейсы 23 и 24 февраля;

− № 6904 Брянск – Рославль, № 6902/6901 Рославль – Смоленск, № 6433 и 6434 Вязьма – Ржев и № 6891/6892, 6893/6894 Вязьма – Износки будут курсировать 24 февраля;

− № 6202 Сафоново – Вязьма и № 6207 Вязьма – Сафоново отправятся в рейсы с 22 по 24 февраля и 8 марта;

− № 6344 Темкино – Калуга-1 и № 6435 и 6436 Вязьма – Сычевка проследуют по маршруту 22, 23 февраля и 8 марта.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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