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НовостиЗдоровье20 февраля 2023 9:44

В Смоленске проводят комплексные медосмотры для детей-сирот

С начала 2023 года врачи уже осмотрели более 50 юных пациентов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске проводят комплексные медосмотры для детей-сирот.

В Смоленске проводят комплексные медосмотры для детей-сирот.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты Смоленской областной детской больницы проводят комплексные профилактические медосмотры и все необходимые обследования с целью оценки состояния здоровья и раннего выявления заболеваний. С начала 2023 года врачи уже осмотрели более 50 детей детей-сирот и детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. По информации регионального депздрава, всего за год комплексный медосмотр пройдут более 250 ребят.

По результатам определяются группы здоровья, вырабатываются рекомендации и план наблюдения юных пациентов.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область включилась в Неделю ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. С 20 по 24 февраля врачи проведут встречи, лекции, семинара, где поднимут тему полового здоровья и деторождения.