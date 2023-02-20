В Смоленске проводят комплексные медосмотры для детей-сирот. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты Смоленской областной детской больницы проводят комплексные профилактические медосмотры и все необходимые обследования с целью оценки состояния здоровья и раннего выявления заболеваний. С начала 2023 года врачи уже осмотрели более 50 детей детей-сирот и детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. По информации регионального депздрава, всего за год комплексный медосмотр пройдут более 250 ребят.

По результатам определяются группы здоровья, вырабатываются рекомендации и план наблюдения юных пациентов.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область включилась в Неделю ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. С 20 по 24 февраля врачи проведут встречи, лекции, семинара, где поднимут тему полового здоровья и деторождения.