Смоленские энергетики выявили неучтенного потребления на 25 млн рублей

Фото: МРСК Центр.

В течение 2022 года специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» выявили безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии на сумму 25,2 млн рублей. Общий объем неучтенного энергопотребления составил 7228 тысяч кВт/ч.

В ходе регулярных рейдов в различных населенных пунктах Смоленской области были проведены проверки приборов учета электрической энергии, установленных у потребителей. В отношении недобросовестных потребителей, среди которых 250 физических лиц и 90 юридических лиц, составлены акты бездоговорного и безучетного электропотребления.

Как отметили в отделе эксплуатации и развития систем учета филиала, за самовольное подключение к электрическим сетям и использование электроэнергии без учета по статье 7.19 КоАП РФ предусмотрен штраф для граждан до 15 тысяч рублей помимо взыскания суммы причиненного ущерба. На должностных лиц – от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

«Стоит помнить, что за неучтенную электроэнергию потребителям придется заплатить в несколько раз дороже, чем за фактически израсходованную. В данном случае расчеты производятся не по показаниям прибора учета, а согласно действующему законодательству, исходя из максимальной мощности всех энергопринимающих устройств при их круглосуточной работе», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.

Обо всех фактах безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии можно сообщить по телефону бесплатной круглосуточной «горячей линии» 8-800-220-0-220.