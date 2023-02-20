Средние ставки по депозитам продолжат снижение. Фото: Даниил ОПАРИН

По данным ЦБ РФ, средние максимальные ставки по рублевым депозитам в крупнейших банках в первой декаде февраля снизились на 0,11 п.п. Однако это снижение может оказаться не последним в первом квартале 2023 года. К этому привело изменение прогноза по ключевой ставке от регулятора в сторону повышения диапазона. Ставки на рынке с большой вероятностью продолжат еще некоторое снижение до следующего заседания регулятора по ключевой ставке. Об этом заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

«В текущей экономической ситуации ЦБ РФ 10 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом регулятор повысил прогноз по диапазону средней ключевой ставке на 2023 год до 7-9% против 6,5-8,5%, которые назывались ранее. Это говорит о возможном повышении ключевой ставки уже на ближайших заседаниях для достижения цели по инфляции в 2023 году - 5-7%», - отмечает Наталья Тучкова.

В первой декаде февраля Банк России зафиксировал небольшое снижение максимальной процентной ставки по рублевым вкладам у крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц: она уменьшилась на 0,11 п.п. – до 7,93%. Банки снижали ставки на краткосрочное привлечение (до года), при этом отмечается некоторое увеличение доходности по вкладам на 2-3 года.

С учетом перспектив удорожания привлечения, обозначенных регулятором 10 февраля, средние ставки по депозитам с большой вероятностью продолжат небольшое снижение, отмечает Наталья Тучкова. Самую высокую доходность банки будут предлагать на сроки от 2 лет, а также в рамках акций (в частности, для новых клиентов). Клиенты, в свою очередь, могут сохранить наибольший интерес к вкладам сроком до 1 года, несмотря на снизившуюся доходность, в условиях ситуации неопределенности и рисков потери процентов в случае досрочного снятия средств.