Круглосуточная уборка снега продолжается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается борьба с последствиями обильного снегопада. Сегодня, 20 февраля, в расчистке улиц задействовано более двух десятков комплексных дорожных машин и другая специализированная техника.

В СОГБУ «Смоленскавтодор» отмечают, что в первую очередь ведется расчистка магистральных улиц, особое внимание уделяется спускам и подъемам, подъездам к социальным учреждениям.

Кроме того, выполняются работы на второстепенных улицах: Слободская, Гвоздовская, Партизанская, микрорайон Колодня и другие.

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