В Смоленске закрасили незаконные граффити на фасадах домов. Фото: пресс-служба администрации города.

В администрацию города поступило обращение о разрисованной вандалами стене одного из домов на улице Дохтурова. Специалисты муниципального контроля организовали работы по закраске граффити. Также ликвидированы надписи на фасаде дома по улице Кирова, 15.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, работа по выявлению и ликвидации подобных надписей ведется на постоянной основе.

Ранее «КП» писала, что круглосуточная уборка снега продолжается в Смоленске. Техника работает в дневную и ночную смены.