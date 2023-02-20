Торжественный митинг в преддверии Дня защитника Отечества прошёл в Смоленске. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

В сквере Памяти Героев, у Вечного огня, состоялся митинг, в котором приняли участие губернатор Алексей Островский, глава города Андрей Борисов, представители духовенства, ветеранских и общественных организаций, обучающиеся общеобразовательных учреждений и горожане.

Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

– День защитника Отечества – это символ патриотизма, верности государству и вооруженным силам. С учетом истории нашего города и области, вклада в Великую Победу, эта памятная дата имеет особое значение. И сейчас смоляне с честью несут нелёгкую армейскую службу, вносят существенный вклад в укрепление обороноспособности России, – отметил мэр Андрей Борисов на своей странице в соцсетях.

Участники митинга почтили минутой молчания тех, кто ценой своей жизни заплатил за светлое будущее и тех, кто не дожил до этого праздника. В завершение митинга прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню.

Ранее «КП» писала, что праздничный салют запустят в Смоленске 23 февраля. Специальные установки будут расположены на стадионе «Спартак» и аэродроме «Южный».