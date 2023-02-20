Выставка экспонатов из Мариуполя «Противостояние» открылась в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

В музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» начала работу выставка «Противостояние», на которой представлены экспонаты, собранные в Мариуполе членами регионального отделения РВИО, а также переданные смоленскими военнослужащими и добровольцами, участвовавшими в защите Донбасса с 2014-го года.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

– Уверен, представленная экспозиция никого не оставит равнодушным, заставит задуматься, в первую очередь, нашу молодежь, - я очень на это надеюсь, - о том, что предшествовало происходящим сегодня событиям и почему проведение спецоперации – это необходимый шаг. Уже говорил, что дал указание профильным чиновникам в обязательном порядке организовать посещение выставки старшеклассниками и студентами, – отметил губернатор Алексей Островский на своей странице в социальной сети.

Ранее «КП» писала, что торжественный митинг в преддверии Дня защитника Отечества прошёл в Смоленске. Участники почтили память павших солдат и поздравили ветеранов.