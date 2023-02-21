В Смоленске врачи спасли беременность женщине в серьёзной паталогией. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Врачи Перинатального центра в Смоленске смогли спасти женщину, беременную двойней.

По информации регионального департамента по здравоохранению, смолянка поступила в больницу на 17-й неделе беременности двойней после процедуры ЭКО.

– В анамнезе женщине проведено хирургическое лечение шейки матки после онкологического заболевания, надежда на благополучное вынашивание беременности была крайне мала, – рассказали в ведомстве.

Врачам удалось провести операцию, которая позволила продлить беременность. Сейчас женщина уже на 32-й неделе, за ней постоянно наблюдают врачи.

По предварительным прогнозам, смолянке удастся сохранить оба плода до плановых родов в 40 недель.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область включилась в Неделю ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. С 20 по 24 февраля врачи проведут встречи, лекции, семинары, где поднимут тему полового здоровья и деторождения.