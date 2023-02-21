В Смоленской области подвели итоги 2022 года по безопасности дорожного движения на федеральных трассах. Фото: Сергей ГАПОН

В ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск подвели итоги 2022 года по безопасности дорожного движения. Статистикой поделился департамент транспорта Смоленской области.

Так, на федеральных трассах в регионе в 2022 году зарегистрировано 358 ДТП, что на 4% меньше аналогичного периода прошлого года и на 13% ниже показателей 2020 года. Количество погибших и пострадавших в авариях также снизилось на 24% и на 11% соответственно.

Снижается и количество аварийно-опасных участков. В 2018 году их было 16, сегодня их семь. Как показал анализ ДТП, самое большое количество аварий произошло в мае, их было 50, а если говорить о днях недели, то чаще нарушают правила дорожного движения в субботу.

Снижению аварийности способствуют проводимые на объектах дорожные работы и ремонты, которые предусматривают обустройство трасс для повышения безопасности дорожного движения. В рамках обустройства в 2022 году в Смоленской области установили пять светодиодных балок красно-синего цвета на участке с 227 км по 447 км автомобильной дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь и отремонтировали порядка 110 км дорог.

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