Алексей Островский наградил лучших фельдшеров Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Алексей Островский принял участие в торжественном мероприятии, посвященном чествованию фельдшеров. Профессиональный праздник представителей этой медицинской специальности отмечается 21 февраля.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Сегодня в областных медучреждениях работают 732 фельдшера, большинство из них - в Службе скорой медицинской помощи и почти 200 человек - в фельдшерско-акушерских пунктах.

В регионе ведется активная работа по повышению качества и доступности медицинской помощи. Строятся и ремонтируются ФАПы, поликлиники, закупается современное высокотехнологичное оборудование, новый автотранспорт. Однако, дефицит медицинских кадров пока сохраняется.

Для минимизации данной проблемы по решению Алексея Островского, начиная с 1 марта, за счет средств областного бюджета будут установлены ежемесячные денежные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи со стажем работы менее 3-х лет.

– Размер выплат врачам составит 5 тыс. рублей, фельдшерам – 3 тыс. рублей, медицинским сестрам – 2 тыс. рублей. Также дал указание начать приобретать служебное жилье фельдшерам станции скорой медицинской помощи. Рассчитываю, что это позволит нам хотя бы отчасти стабилизировать ситуацию, – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

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