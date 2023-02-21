На двух перекрёстках в Промышленном районе Смоленска отключили светофоры

На оживлённых перекрёстках в Промышленном районе Смоленска отключили светофоры. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

21 февраля в Промышленном районе Смоленска отключили светофоры. Как сообщает СОГБУ «Смоленскавтодор», причиной стали технические работы на электросетях.

Светофоры не будут работать до 17:00 перекрестке улиц Шевченко – Румянцева, в районе дома №44 по улице Шевченко, а также на улице 25 Сентября в районе ТЦ «Житомир».

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области подвели итоги 2022 года по безопасности дорожного движения на федеральных трассах. Количество ДТП снизилось на 4% по сравнению с прошлым годом.